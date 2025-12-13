El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto durante las primeras horas de la mañana, con cielos cubiertos desde la medianoche hasta las 3 de la mañana. A partir de las 4 de la mañana, se espera un cambio hacia un estado de poco nuboso, que se mantendrá hasta las 5 de la mañana. Desde entonces, el cielo se despejará, ofreciendo un día mayormente soleado.

Las temperaturas en Cuntis se mantendrán estables a lo largo del día, comenzando en torno a los 10 grados en las primeras horas y descendiendo ligeramente a 9 grados entre las 5 y las 6 de la mañana. A medida que avanza la jornada, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 16 grados entre las 3 y las 4 de la tarde. Por la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, situándose en torno a los 8 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 88% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 68% en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, aunque la disminución de la humedad a medida que avanza el día permitirá que el tiempo se sienta más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 5 y los 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 37 km/h a las 2 de la mañana, y disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas de la mañana.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado. Sin embargo, hay una ligera probabilidad de tormentas en las primeras horas, aunque esta es mínima, con un 5% de probabilidad entre la 1 y las 7 de la mañana.

En resumen, Cuntis disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, ideal para actividades al aire libre. La combinación de cielos despejados y temperaturas moderadas hará que sea un día propicio para disfrutar de la naturaleza y de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.