El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Según los datos meteorológicos, se espera que el cielo permanezca cubierto durante la mayor parte del periodo, con descripciones que indican condiciones de "Cubierto con lluvia escasa" en las primeras horas de la jornada, y "Cubierto" en las horas posteriores. Esto sugiere que, aunque las precipitaciones no serán intensas, la posibilidad de lluvia ligera estará presente, especialmente en las primeras horas de la mañana.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que acumulen un total de 0.6 mm en el periodo de las 19:00 horas, disminuyendo a 0.2 mm a las 20:00 horas. Sin embargo, a partir de las 21:00 horas, no se anticipan más lluvias, lo que podría ofrecer un respiro a los habitantes de la localidad. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% en las primeras horas del día, lo que refuerza la necesidad de estar preparados para la lluvia, aunque sea ligera.

La temperatura se mantendrá constante a lo largo del día, con un promedio de 10 grados . Esta temperatura, combinada con la alta humedad relativa que se espera (94% a las 20:00 horas y disminuyendo gradualmente), creará una sensación de frío que podría ser notable para quienes se encuentren al aire libre. La humedad irá disminuyendo ligeramente a medida que avance el día, pero seguirá siendo alta, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que sople desde el noreste a una velocidad de 11 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 23 km/h. Esta brisa, aunque moderada, podría hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Finalmente, el orto se producirá a las 08:54 y el ocaso a las 18:01, lo que significa que los días siguen siendo cortos en esta época del año. Los habitantes de Cuntis deben prepararse para un día gris y fresco, con la posibilidad de lluvias ligeras y un viento que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es recomendable llevar ropa adecuada y un paraguas si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.