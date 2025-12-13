El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, pero a medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente predominantemente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 16 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 11 grados a las 00:00 horas, manteniéndose estable durante las primeras horas del día. A partir de las 14:00 horas, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 15 grados, y llegando a un máximo de 16 grados a las 16:00 horas. Sin embargo, conforme se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia las 21:00 horas.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 82% y alcanzando picos de hasta el 90% en las horas más frescas de la mañana. A medida que el día avance, se espera que la humedad disminuya ligeramente, estabilizándose en torno al 70% por la tarde y noche.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 41 km/h a las 10:00 horas. Este viento fresco puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para paseos y encuentros familiares.

En resumen, Catoira disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un buen momento para aprovechar el aire libre y disfrutar de la belleza del entorno natural en esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.