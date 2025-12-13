El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

Hoy, 12 de diciembre de 2025, Catoira se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de experimentar algunas lluvias ligeras. A lo largo de la jornada, el cielo estará predominantemente nublado, con descripciones que varían desde "cubierto con lluvia escasa" hasta "muy nuboso". Las condiciones atmosféricas sugieren que la probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 75% en ciertos momentos del día, lo que indica que es probable que los habitantes de Catoira tengan que llevar paraguas a mano.

La temperatura se mantendrá constante en 11 grados durante todo el día, lo que sugiere un ambiente fresco. Este nivel de temperatura, combinado con una humedad relativa que oscila entre el 82% y el 86%, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que el termómetro indica. Por lo tanto, se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el noreste, con velocidades que varían entre 9 y 11 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en ciertos momentos. Este viento puede contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 35% de posibilidad de que se desarrollen durante el día. Aunque no se anticipan tormentas severas, es prudente estar alerta ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, especialmente si se planean actividades al aire libre.

Los momentos más críticos en términos de lluvia se prevén para las primeras horas de la tarde, cuando la probabilidad de precipitación es más alta. Sin embargo, las cantidades de lluvia esperadas son mínimas, con un total acumulado de solo 0.1 mm, lo que sugiere que, aunque puede haber algunas gotas, no se espera que esto cause inconvenientes significativos.

El orto se producirá a las 08:55, y el ocaso está programado para las 18:01, lo que significa que los días están acortándose a medida que nos acercamos al invierno. Con el cielo cubierto y las temperaturas frescas, es un buen día para disfrutar de actividades en interiores, como leer un libro o ver una película, mientras se espera que el tiempo mejore en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.