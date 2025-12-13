El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

Hoy, 13 de diciembre de 2025, A Cañiza se presenta con un panorama meteorológico mayormente despejado a lo largo del día, aunque con algunas variaciones en la cobertura de nubes. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes den paso a un tiempo más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 87% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 70% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que alcanzarán hasta 34 km/h en las primeras horas. A lo largo del día, la velocidad del viento disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en torno a los 15 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de A Cañiza podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del viento, ya que las ráfagas pueden ser más intensas en áreas abiertas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso alrededor de las 18:01. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente al caer la noche, alcanzando valores cercanos a los 7 grados .

En resumen, el día de hoy en A Cañiza se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, con temperaturas frescas y un viento moderado del noreste. Sin lluvias a la vista, es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse adecuadamente debido a la humedad y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.