El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

Hoy, 12 de diciembre de 2025, A Cañiza se prepara para un día marcado por un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias escasas. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera se presentará con un manto gris que podría generar algunas gotas dispersas a lo largo del día. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en ciertos momentos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia, aunque se espera que sea ligera.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 8 grados durante la jornada. Este ambiente fresco se verá acentuado por la sensación térmica, que se situará en torno a los 5 grados, lo que podría hacer que la percepción del frío sea más intensa. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, optando por abrigos y ropa que les proteja del viento y la humedad.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos provenientes del noreste, con velocidades que alcanzarán los 21 km/h en algunos momentos, y ráfagas que podrían llegar hasta los 39 km/h. Esta combinación de viento y frío puede hacer que la sensación de frío sea aún más pronunciada, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en áreas abiertas donde el viento puede ser más fuerte.

A lo largo del día, la lluvia se espera que sea intermitente, con acumulaciones que varían entre 0.1 y 0.5 mm, lo que, aunque no es significativo, puede ser suficiente para mojar el suelo y crear un ambiente húmedo. Los periodos de lluvia se concentrarán principalmente en las horas de la tarde, por lo que es aconsejable planificar actividades al aire libre con precaución.

La salida del sol está programada para las 08:52, y el ocaso se producirá a las 18:01, lo que significa que los días siguen acortándose a medida que nos adentramos en el invierno. La luz del día será escasa, y la combinación de la nubosidad y la lluvia puede hacer que la visibilidad sea reducida en ciertos momentos.

En resumen, A Cañiza experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.