El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

Hoy, 13 de diciembre de 2025, Cangas se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo cubierto durante las primeras horas de la mañana, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a un tiempo mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente templado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 80% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort. Sin embargo, se prevé que la humedad aumente nuevamente hacia la tarde, alcanzando un 87% en las horas cercanas al ocaso. Esto podría generar una ligera sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría aportar un ligero frescor a la mañana. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que las probabilidades de lluvia se mantienen en cero. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de la naturaleza y de las actividades recreativas en la zona.

El orto se producirá a las 08:55, brindando a los cangueses la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 18:03, marcando el final de un día que promete ser agradable y soleado. En resumen, hoy será un día ideal para salir, disfrutar de la belleza de Cangas y aprovechar el tiempo favorable que se presenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.