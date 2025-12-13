El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cangas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras a lo largo del día. Según los datos meteorológicos, el cielo estará cubierto con lluvia escasa durante las primeras horas, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. Las precipitaciones se estiman en 0.6 mm para el periodo de las 19:00 horas, disminuyendo a 0.3 mm a las 20:00 horas y 0.1 mm a las 21:00 horas. A partir de las 22:00 horas, no se esperan lluvias significativas.
La temperatura se mantendrá constante en 11 grados durante la mayor parte del día, lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la posibilidad de lluvia. La humedad relativa será alta, alcanzando el 89% a las 20:00 horas y el 90% a las 21:00 horas, lo que contribuirá a una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros.
El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 13 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h en su punto máximo. Esto podría hacer que la sensación de frío sea más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en torno a los 24 km/h.
La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% en las primeras horas del día, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias. Además, existe un 55% de probabilidad de tormenta, lo que sugiere que podrían presentarse condiciones más severas en algunos momentos, especialmente en la tarde.
El orto se producirá a las 08:54 y el ocaso a las 18:03, lo que significa que las horas de luz serán limitadas, acentuando la sensación de frescura y humedad en el ambiente. Es recomendable que los residentes de Cangas tomen precauciones ante la posibilidad de lluvia y viento, y que se mantengan informados sobre cualquier cambio en las condiciones meteorológicas a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.
