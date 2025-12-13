El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , con una ligera disminución a medida que avance el día. A partir de la tarde, se espera que la temperatura alcance un máximo de 16 grados, proporcionando un respiro en esta época invernal.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 72% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, no se prevén condiciones de incomodidad por la humedad, lo que es un alivio para quienes planean actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 24 km/h. Este viento fresco puede hacer que la sensación térmica sea un poco más baja, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del sol. La ausencia de precipitaciones es un aspecto destacado, ya que no se esperan lluvias en ninguna de las franjas horarias. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el centro de Cambados o visitas a sus hermosos paisajes naturales.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de la gastronomía local en las terrazas de los restaurantes, así como para explorar el patrimonio cultural de la zona.

En resumen, el tiempo en Cambados para hoy es favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Es un día ideal para disfrutar de la belleza de esta localidad gallega, aprovechando al máximo las horas de luz que se extenderán hasta el ocaso, previsto para las 18:02.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.