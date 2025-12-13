El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Cambados se presenta con un panorama meteorológico caracterizado por un cielo mayormente cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. Durante las primeras horas de la jornada, se espera que el cielo esté cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. Las precipitaciones acumuladas se estiman en 0.2 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será ligera, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

A medida que avance el día, el cielo continuará cubierto, aunque las lluvias tenderán a disminuir. La temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , lo que sugiere un tiempo fresco, ideal para actividades al aire libre si se cuenta con la vestimenta adecuada. La sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la humedad relativa, que se situará en un 88% durante la mañana y descenderá gradualmente hasta un 82% por la tarde.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 19 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en las horas más frescas del día. Por lo tanto, es aconsejable abrigarse bien si se planea estar al aire libre.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 90% en las primeras horas del día, lo que refuerza la necesidad de estar preparados para posibles chubascos. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es más baja, con un 55%, lo que sugiere que, aunque la lluvia será una constante, las tormentas eléctricas no son esperadas en la región.

A lo largo de la tarde, el cielo podría mostrar algunas variaciones, pasando de un estado cubierto a nuboso, y finalmente a muy nuboso hacia el final del día. Esto podría ofrecer breves momentos de claridad, aunque las nubes seguirán dominando el paisaje. La puesta de sol está prevista para las 18:02, momento en el que el cielo podría ofrecer un espectáculo visual, aunque las nubes podrían dificultar la visibilidad del ocaso.

En resumen, el día en Cambados se presenta fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la ciudad, siempre con la precaución de llevar un paraguas a mano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.