El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

Hoy, 13 de diciembre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, el cielo se mantendrá mayoritariamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. La temperatura oscilará entre los 8 y 17 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 17 grados. Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la noche.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% al amanecer y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 66% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la noche. Sin embargo, la combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que el día sea ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte-noreste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 31 km/h. A medida que el día avanza, el viento se irá suavizando, lo que contribuirá a una sensación más tranquila y placentera en el ambiente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Caldas de Reis podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es mínima, con un 5% de posibilidad en las primeras horas de la mañana, lo que refuerza la idea de que será un día mayormente seco.

En resumen, el tiempo en Caldas de Reis para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día perfecto para salir a disfrutar de la naturaleza, realizar actividades al aire libre o simplemente pasear por el pueblo. La combinación de buen tiempo y temperaturas agradables promete hacer de este 13 de diciembre un día memorable para todos los residentes y visitantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.