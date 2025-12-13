El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

Hoy, 12 de diciembre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo permanezca cubierto, con una descripción que indica "cubierto con lluvia escasa" para los periodos de la mañana y la tarde. Las precipitaciones, aunque no serán intensas, se prevén con una acumulación total de 0.4 mm en el periodo más activo del día, lo que sugiere que los paraguas podrían ser un accesorio útil para quienes salgan a la calle.

La temperatura durante el día se mantendrá en torno a los 10-11 grados , lo que puede resultar fresco, especialmente para aquellos que no estén adecuadamente abrigados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se situará en niveles altos, alcanzando hasta el 91% en las primeras horas del día y descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda vestirse en capas para mayor comodidad.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 12 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 22 km/h. Este viento, combinado con la humedad y las bajas temperaturas, podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente en áreas abiertas o expuestas.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 90% en el periodo más crítico, lo que indica que es muy probable que se produzcan algunas lluvias a lo largo del día. Además, existe un 50% de probabilidad de tormentas, lo que sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían venir acompañadas de actividad eléctrica en algunos momentos.

A medida que el día avance, el sol se ocultará a las 18:01, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, también puede ofrecer momentos de calma y tranquilidad para aquellos que busquen disfrutar de un paseo bajo la lluvia. La salida del sol se producirá a las 08:54, dando inicio a un día que, aunque no será soleado, tendrá su propio encanto en el paisaje de Caldas de Reis.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.