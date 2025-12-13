El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Bueu se presenta con un panorama mayormente despejado, aunque con algunas nubes que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. Este rango térmico sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante el descenso de la temperatura al caer la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta alcanzar un 72% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescor podría ser notable, especialmente en las horas más frías de la mañana y al anochecer. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 5 y 9 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 21 km/h, pero se espera que disminuyan a medida que avance el día. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas de la mañana.

La salida del sol está programada para las 08:55, y el ocaso será a las 18:03, lo que proporciona un buen número de horas de luz diurna para disfrutar de actividades al aire libre. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza en los alrededores de Bueu.

En resumen, el tiempo de hoy en Bueu se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas frescas, un cielo mayormente despejado y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar el entorno natural que ofrece esta hermosa localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.