El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Bueu se presenta con un panorama meteorológico marcado por la inestabilidad y la presencia de nubes. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una probabilidad de lluvia que se mantiene alta, alcanzando hasta un 95%. A lo largo del día, se prevé que las precipitaciones sean escasas, con acumulados que no superarán los 0.6 mm en las primeras horas, disminuyendo a 0.3 mm y 0.1 mm en las siguientes. Esto sugiere que, aunque la lluvia será intermitente, no se espera que cause grandes inconvenientes.

La temperatura se mantendrá constante en 11 grados durante todo el día, lo que indica un ambiente fresco y algo frío, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre. La humedad relativa será alta, alcanzando el 89% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a un 86% hacia el final de la jornada. Esta combinación de temperatura y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que marcan los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 10 km/h. En las horas más activas, se registrarán rachas de hasta 21 km/h, lo que podría generar una sensación de mayor frescura. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a considerar para quienes se desplacen en bicicleta o realicen actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 55% de posibilidad de que se produzcan, aunque no se prevén fenómenos severos. Esto significa que, si bien hay un riesgo de tormenta, es más probable que se trate de episodios aislados y breves, sin grandes impactos en la vida cotidiana.

El orto se producirá a las 08:54 y el ocaso a las 18:03, lo que proporciona un día relativamente corto en términos de luz solar. La combinación de cielos cubiertos y la posibilidad de lluvia puede hacer que la luminosidad sea escasa, por lo que se aconseja tener precaución al conducir y estar atentos a las condiciones del tiempo.

En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un tiempo fresco, nublado y con posibilidades de lluvia, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a prepararse para un ambiente húmedo y fresco.

