El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes den paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 17 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 17 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 68% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día. A medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a ser más agradable, aunque las primeras horas pueden resultar algo frías para quienes salgan a realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se presentarán en la mañana y la tarde, alcanzando hasta 20 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad elevada.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y propicio para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes de Barro pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 18:01. Este será un momento ideal para salir y disfrutar de la puesta de sol, que se verá realzada por la claridad del cielo.

En resumen, el tiempo en Barro para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una caminata o simplemente relajarse en el jardín.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.