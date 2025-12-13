El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia ligera. Durante la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 10 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La nubosidad persistirá, y aunque la probabilidad de precipitación es alta, con un 95% de posibilidades de que se registren lluvias, la cantidad esperada será mínima. Se anticipa que la precipitación acumulada será de aproximadamente 0.3 mm en las primeras horas y 0.1 mm más tarde, lo que indica que, si bien es probable que llueva, no se espera que sea suficiente para causar inconvenientes significativos.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 93% en la mañana y disminuyendo ligeramente a un 84% hacia la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Por lo tanto, es aconsejable que los residentes se preparen para un día fresco y húmedo.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que oscilarán entre los 6 y 15 km/h, predominando de dirección noreste. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en áreas abiertas. Las velocidades del viento serán más notables durante la tarde, cuando se espera que alcance su máxima intensidad.

A lo largo del día, el cielo seguirá cubierto, con un pronóstico que indica que las condiciones de nubosidad se mantendrán hasta el ocaso, que se producirá a las 18:01. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, Barro experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y una alta humedad. Los residentes deben estar preparados para un tiempo invernal, con temperaturas constantes y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fría.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.