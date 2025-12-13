El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Baiona se presenta con un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará completamente cubierto, con una transición a un estado muy nuboso hacia las 2 de la mañana. Sin embargo, a medida que avanza la jornada, se espera que el cielo se despeje gradualmente, alcanzando condiciones de poco nuboso a partir de las 3 de la mañana y manteniéndose así hasta el final del día.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo de la jornada, comenzando en torno a los 11 grados en las primeras horas y descendiendo ligeramente a 10 grados hacia la tarde. A medida que se acerque la noche, se prevé un leve aumento, alcanzando hasta 14 grados en las horas centrales del día. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la vestimenta adecuada para el tiempo.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% a la medianoche y disminuyendo gradualmente a un 72% hacia la tarde. Esta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la combinación de temperaturas moderadas y una disminución en la humedad hará que el tiempo se sienta más agradable.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que los residentes y visitantes de Baiona pueden disfrutar de un día seco y soleado. Esto es especialmente positivo para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

El viento será ligero, con velocidades que oscilarán entre 1 y 6 km/h, predominando de dirección este. Esto contribuirá a que la sensación de frío no sea tan intensa, permitiendo que la gente disfrute de las actividades sin la incomodidad de un viento fuerte.

En resumen, Baiona disfrutará de un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y sin precipitaciones, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.