El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las precipitaciones sean ligeras, con un total acumulado que podría alcanzar hasta 0.6 mm en las primeras horas. A medida que avance el día, la intensidad de la lluvia disminuirá, con pronósticos de 0.3 mm en la tarde y 0.2 mm en la noche, finalizando con un periodo seco hacia el final del día.

La temperatura se mantendrá constante en 11 grados durante todo el día, lo que sugiere un ambiente fresco y algo húmedo. La humedad relativa será alta, alcanzando un 88% en la mañana y subiendo hasta un 90% en la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro. Esta combinación de temperatura y humedad puede resultar en un ambiente algo incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 10 km/h. En las primeras horas de la mañana, se registrará una racha máxima de 10 km/h, que disminuirá a lo largo del día. Esta brisa suave puede ofrecer algo de alivio ante la humedad, pero no será suficiente para secar el ambiente.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias. Además, existe un 45% de probabilidad de tormentas, aunque estas son menos probables. Sin embargo, es recomendable que los residentes y visitantes de Baiona estén preparados para condiciones inestables, especialmente si planean salir.

El orto se producirá a las 08:53, y el ocaso será a las 18:03, lo que significa que los días comienzan a acortarse, y la luz del día será limitada. Con estas condiciones, es aconsejable llevar paraguas y vestimenta adecuada para el tiempo, especialmente si se tiene previsto realizar actividades al aire libre. En resumen, el día se presenta fresco, húmedo y cubierto, con lluvias ligeras que podrían interrumpir los planes de quienes deseen disfrutar de la belleza natural de Baiona.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.