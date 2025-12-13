El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados , con una ligera disminución a 9 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 16 grados en la tarde, proporcionando un ambiente relativamente templado para los habitantes y visitantes de la localidad.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 64% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente soleado, la sensación de frescura podría ser notable, especialmente en las primeras horas. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría hacer que se sienta un poco más frío de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los cielos permanecerán despejados, permitiendo disfrutar de un día sin interrupciones por el mal tiempo. Sin embargo, se registró una ligera lluvia escasa en la madrugada, con un acumulado de 0.1 mm, lo que no afectará las actividades diarias.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 29 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la mañana y la tarde, alcanzando hasta 41 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en áreas abiertas. Se aconseja tener precaución si se realizan actividades al aire libre, ya que el viento podría ser un factor a considerar, especialmente para quienes realicen deportes o actividades en la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar, dado que la ausencia de nubes facilitará la visibilidad. En resumen, el día en As Neves se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente favorable y sin previsión de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.