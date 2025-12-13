El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Según los datos meteorológicos, se espera que el cielo permanezca cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de la mañana. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.3 y 0.8 mm, lo que sugiere que, aunque el agua caerá, no se anticipan condiciones de tormenta severa.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, alcanzando un máximo de 10 grados . Este nivel de temperatura, combinado con la alta humedad relativa que se espera, que rondará el 90% en las primeras horas y aumentará a un 92% en la tarde, generará una sensación de frío más intensa. Los habitantes de As Neves deben prepararse para un día fresco y húmedo, ideal para actividades en interiores.

El viento también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se prevé que sople desde el noreste a una velocidad de 8 km/h, aumentando a 15 km/h en las horas más activas del día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 23 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en áreas expuestas. Es recomendable que los residentes se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, optando por ropa abrigada y resistente al agua.

A medida que avance el día, el orto se producirá a las 08:52 y el ocaso a las 18:02, lo que significa que los periodos de luz solar serán limitados. La escasa luz del día, combinada con el cielo cubierto, puede hacer que el ambiente se sienta más sombrío. Sin embargo, es importante recordar que las lluvias serán ligeras, lo que podría ofrecer breves momentos de alivio en la tarde.

En resumen, el tiempo en As Neves para hoy se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. Los residentes deben estar preparados para un día húmedo y fresco, ideal para disfrutar de actividades en interiores y abrigarse bien si deben salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.