El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 4 de la madrugada, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:54. Sin embargo, a medida que avance la mañana, comenzaremos a notar un aumento en la nubosidad.

A partir de las 5 de la mañana, el cielo pasará a estar poco nuboso, y hacia las 6 y 7 de la mañana, se cubrirá con nubes altas. La temperatura en estas primeras horas oscilará entre los 8 y 9 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, rondando el 86% al inicio del día y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la mañana.

A partir de las 9 de la mañana, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 11 grados a media mañana. Sin embargo, la nubosidad irá en aumento, y para el mediodía, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescor a pesar de la temperatura más alta.

La probabilidad de precipitación se incrementará notablemente a partir de la tarde. Desde la 1 hasta las 7 de la tarde, se espera una probabilidad del 100% de lluvia, con precipitaciones que podrían comenzar de forma ligera y aumentar en intensidad. Las temperaturas durante la tarde se mantendrán estables alrededor de los 13 grados , mientras que la humedad relativa se situará en torno al 80%.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se prevé un viento del sur con velocidades que oscilarán entre los 17 y 24 km/h, alcanzando rachas de hasta 39 km/h en las horas más ventosas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente con la llegada de la lluvia.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las lluvias continuarán, con una probabilidad de tormenta del 70% entre las 7 y 9 de la noche. Las temperaturas nocturnas descenderán ligeramente, manteniéndose en torno a los 13 grados .

En resumen, el día en Vilanova de Arousa comenzará con cielos despejados, pero se transformará en un día mayormente nublado con lluvias a partir de la tarde. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones húmedas y ventosas, especialmente durante las horas de la tarde y la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:54. Sin embargo, a medida que avance la mañana, comenzarán a aparecer algunas nubes altas, especialmente a partir de las 5 de la mañana, lo que dará paso a un cielo poco nuboso.

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, alcanzando un estado muy nuboso hacia la tarde y la noche. Las nubes altas dominarán el cielo durante la mañana, mientras que por la tarde se prevé un cielo cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas.

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, se espera en Vilagarcía de Arousa un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 93%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.