El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, se espera en Vilagarcía de Arousa un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 93%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a presentar algunas nubes altas, especialmente a partir de las 5 de la mañana, aunque las condiciones seguirán siendo mayormente favorables. Las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando los 10 grados a media mañana. La brisa del este, con velocidades de entre 9 y 10 km/h, aportará un ligero alivio a la frescura matutina.

Durante la tarde, el cielo se tornará más cubierto, especialmente a partir de las 12 del mediodía, cuando se espera que las nubes se intensifiquen. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 14 grados , lo que proporcionará un ambiente relativamente templado, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. La humedad relativa se mantendrá en torno al 80%, lo que podría hacer que el aire se sienta más pesado.

A partir de la tarde, existe una alta probabilidad de precipitaciones, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde, con un 100% de probabilidad de lluvia. Se anticipa que las lluvias sean ligeras al inicio, pero podrían intensificarse hacia la tarde, acumulando hasta 2 mm de precipitación. Las condiciones de lluvia se acompañarán de un aumento en la velocidad del viento, que podría alcanzar rachas de hasta 30 km/h desde el sureste, lo que podría generar un ambiente más inestable.

Por la noche, las lluvias continuarán, y el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 13 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frío. Se recomienda a los habitantes de Vilagarcía de Arousa que se preparen para un día variable, con la posibilidad de lluvias y un ambiente fresco, especialmente durante las horas de la tarde y la noche.

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:54. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 6 y 7 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en el 100%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, alcanzando un estado muy nuboso hacia la tarde y la noche. Las nubes altas dominarán el cielo durante la mañana, mientras que por la tarde se prevé un cielo cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas.

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 4 de la madrugada, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:54. Sin embargo, a medida que avance la mañana, comenzaremos a notar un aumento en la nubosidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.