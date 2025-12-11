El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, se espera en Vilaboa un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, con mínimas variaciones, y se prevé que el cielo permanezca poco nuboso hasta el mediodía.

A partir de la tarde, se anticipa un aumento en la nubosidad, con la llegada de nubes altas que cubrirán el cielo. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 14 grados , lo que proporcionará un respiro del frío matutino. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el sureste a velocidades de hasta 16 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 29 km/h en momentos puntuales.

La probabilidad de precipitación aumentará significativamente hacia la tarde y la noche, con un 75% de posibilidades de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. A partir de las 19:00, esta probabilidad se incrementa al 100%, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias en la zona. Se estima que la precipitación acumulada podría ser de hasta 2 mm, lo que indica que la lluvia será ligera pero constante.

La probabilidad de tormentas también se incrementa en la tarde, alcanzando un 60% a partir de las 19:00 horas. Esto podría generar condiciones inestables, por lo que se recomienda a los habitantes de Vilaboa estar preparados para posibles cambios bruscos en el tiempo.

A medida que caiga la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 91% hacia el final del día. El cielo se mantendrá cubierto, y las lluvias continuarán durante la noche, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

En resumen, el día de hoy en Vilaboa se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un tiempo más inestable y lluvioso por la tarde y la noche. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 7 y 8 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas.

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Redondela se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 7 grados al amanecer y alcanzarán un máximo de 14 grados a lo largo del día. La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% y disminuyendo gradualmente hasta un 75% en las horas centrales de la jornada, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 93%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.