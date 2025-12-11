El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Vila de Cruces se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:53. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 6 y 7 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, rondando el 91%.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas y poco nuboso, especialmente a partir de las 7 de la mañana. Las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 8 grados a las 10 de la mañana. La humedad relativa disminuirá ligeramente, pero seguirá siendo notablemente alta, alrededor del 89%.

Durante la tarde, a partir de las 1 de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con un cielo que se tornará más cubierto. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo de 12 grados a las 1 y 2 de la tarde, antes de descender nuevamente a 11 grados hacia las 3 de la tarde. La probabilidad de precipitación comenzará a aumentar, especialmente a partir de las 1 de la tarde, con un 65% de probabilidad de lluvia entre las 1 y las 7 de la tarde. Esto se traduce en una posibilidad real de que se registren lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en este periodo.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de lluvia se incrementará, alcanzando un 100% entre las 7 y las 9 de la noche. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 10 grados hacia las 8 de la noche. La humedad relativa aumentará nuevamente, alcanzando el 86% hacia las 10 de la noche.

El viento soplará del sur durante todo el día, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h en las primeras horas, aumentando a 39 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente al caer la noche.

En resumen, el día en Vila de Cruces se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias por la tarde y noche. Se recomienda a los habitantes estar preparados para la posibilidad de lluvia y llevar abrigo, ya que las temperaturas descenderán a medida que avance la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.