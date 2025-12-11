El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 8 grados , lo que sugiere un inicio fresco, especialmente en las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 96% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 7 grados a media mañana. El cielo continuará despejado, aunque a partir del mediodía comenzarán a aparecer nubes altas, lo que podría dar un aspecto más cubierto a la tarde. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas en las primeras horas del día, ya que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula hasta el mediodía.

A partir de la tarde, la situación cambiará gradualmente. Las nubes se irán intensificando y se prevé que a partir de las 13:00 horas la probabilidad de precipitación aumente considerablemente, alcanzando un 85% en el periodo de 13:00 a 19:00. Esto coincide con un incremento en la actividad de viento, que soplará del sureste con velocidades que oscilarán entre los 11 y 15 km/h, alcanzando rachas de hasta 39 km/h en las horas más ventosas.

La temperatura máxima del día se espera que llegue a los 14 grados en la tarde, justo antes de que las condiciones meteorológicas se deterioren. A medida que se acerque la noche, la probabilidad de lluvia aumentará aún más, alcanzando el 100% entre las 19:00 y 01:00. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían rondar entre 0.1 y 1 mm, pero la posibilidad de tormentas eléctricas también se incrementa, con un 60% de probabilidad a partir de las 19:00.

La noche se presentará con un cielo cubierto y temperaturas que descenderán a los 12 grados. La humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 80%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Los vientos continuarán soplando del sur, con rachas que podrían alcanzar los 51 km/h, lo que añade un factor adicional a las condiciones climáticas de la jornada.

En resumen, el día en Vigo comenzará fresco y despejado, pero se transformará en una tarde nublada con alta probabilidad de lluvia y tormentas, lo que requerirá que los vigueses estén preparados para un cambio significativo en el tiempo a medida que avance el día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, con períodos de cielo poco nuboso y nubes altas. A partir de la tarde, la situación se tornará más inestable, con un cielo mayormente cubierto y la posibilidad de lluvias escasas.

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 7 y 8 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas.

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Mos se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:52. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 5 y 7 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.