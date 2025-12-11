El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a presentar algunas nubes altas, especialmente a partir de las 7 de la mañana. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas hasta la tarde. Las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 13 grados entre las 12 y las 3 de la tarde. La combinación de un cielo poco nuboso y temperaturas más cálidas hará que la sensación térmica sea más agradable, aunque la humedad seguirá siendo notable.

A partir de las 3 de la tarde, el tiempo cambiará drásticamente. Se prevé un aumento en la nubosidad, con un cielo cubierto que traerá consigo la posibilidad de lluvias. La probabilidad de precipitación se incrementará considerablemente, alcanzando un 100% entre la 1 y las 7 de la tarde. Las primeras gotas de lluvia podrían comenzar a caer alrededor de las 3 de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a ser de hasta 3 mm en las horas siguientes.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 6 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 41 km/h desde el sur por la tarde. Esta combinación de viento y lluvia podría hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente al caer la tarde.

En resumen, Valga experimentará un inicio de día fresco y despejado, que dará paso a un tiempo más inestable con lluvias a partir de la tarde. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un cambio en las condiciones meteorológicas y que lleven paraguas si planean salir más tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Caldas de Reis se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 14 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 80% en la mañana y aumentando hasta el 90% por la tarde.

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:54. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 6 y 7 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en el 100%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, pero a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 5 y 6 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.