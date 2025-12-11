El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Tui se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondarán los 6 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 100% y descendiendo gradualmente hasta un 79% en la tarde, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, y se espera que la situación cambie hacia un estado más cubierto. Las probabilidades de precipitación aumentan considerablemente, especialmente entre las 19:00 y la 01:00, donde se prevé una probabilidad del 100% de lluvia. Las precipitaciones serán escasas al inicio, con valores que podrían alcanzar hasta 1 mm en las horas nocturnas. Sin embargo, es importante estar preparados, ya que la probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 55% en el mismo periodo.

El viento soplará del norte durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 7 y 10 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el sur, aumentando su intensidad, especialmente en la tarde y noche, donde se prevén rachas de hasta 29 km/h. Esto podría contribuir a una sensación térmica más fría, especialmente con la llegada de las nubes y la posible lluvia.

Es recomendable que los residentes y visitantes de Tui se preparen para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que se acerque la noche. Aunque la mañana y parte de la tarde se presentarán agradables, la llegada de nubes y la posibilidad de lluvia podrían afectar los planes al aire libre. Se aconseja llevar paraguas o impermeables si se tiene previsto salir más tarde.

En resumen, el día comenzará con un tiempo tranquilo y despejado, pero se transformará en un ambiente más inestable hacia la tarde y noche, con la llegada de nubes y la posibilidad de lluvias. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será clave para disfrutar del día en Tui.

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes vayan aumentando, especialmente en la tarde y la noche. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 8 grados , proporcionando un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente.

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, el cielo permanecerá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con períodos de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría complicar el tránsito en las carreteras. A medida que avance la mañana, las condiciones comenzarán a mejorar, y se prevé que el cielo se mantenga poco nuboso hasta el mediodía.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.