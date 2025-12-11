El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Tomiño se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 93%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes, pero se mantendrá en su mayoría poco nuboso hasta el mediodía. Las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando los 10 grados a las 9 de la mañana y llegando a los 11 grados hacia el mediodía. La brisa será suave, con vientos del noroeste que oscilarán entre 4 y 6 km/h, lo que contribuirá a un ambiente agradable para las actividades al aire libre.

Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. Desde la 1 de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 80% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto coincide con un incremento en la nubosidad, que se tornará mayormente cubierta a partir de las 3 de la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados, pero la sensación de frío podría intensificarse debido a la humedad y el viento.

A partir de las 7 de la tarde, la probabilidad de tormenta se incrementará hasta un 55%, lo que sugiere que los habitantes de Tomiño deben estar preparados para posibles chubascos. Las precipitaciones serán escasas, con acumulaciones que no superarán el 1 mm, pero la posibilidad de lluvia persistente podría afectar las actividades nocturnas. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 11 grados hacia las 10 de la noche.

La noche se presentará con un cielo cubierto y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque en niveles bajos. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 94%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Los vientos del sur se intensificarán, alcanzando velocidades de hasta 16 km/h, lo que podría generar ráfagas más fuertes en algunas áreas.

En resumen, el día en Tomiño comenzará con un tiempo agradable y despejado, pero se espera un cambio hacia la tarde con la llegada de nubes y la posibilidad de lluvias, lo que requerirá precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Oia se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:53. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, la situación comenzará a cambiar.

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 86%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Tui se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondarán los 6 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 100% y descendiendo gradualmente hasta un 79% en la tarde, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.