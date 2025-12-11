El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 93%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, especialmente a partir de las 5 de la mañana, aunque la visibilidad seguirá siendo buena. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 7 a 8 grados hasta las 9 de la mañana. La brisa del sureste, con velocidades de entre 5 y 10 km/h, aportará un ligero alivio a la frescura matutina.

Durante la tarde, el cielo se irá cubriendo gradualmente, alcanzando un estado mayormente cubierto hacia las 12 del mediodía. Las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 13 grados entre la 1 y las 3 de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad, que se mantendrá en torno al 75%. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente a partir de las 2 de la tarde, con un 80% de posibilidad de lluvias entre las 1 y las 7 de la tarde, y un 100% entre las 7 y la 9 de la noche.

Las precipitaciones comenzarán a ser notorias a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm hacia el final del día. Las rachas de viento también se intensificarán, alcanzando hasta 43 km/h desde el sur, lo que podría generar un ambiente más inestable y fresco.

A medida que se acerque la noche, el cielo estará completamente cubierto, y las lluvias se intensificarán, especialmente después de las 7 de la tarde. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados hacia las 10 de la noche. La humedad aumentará, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada.

En resumen, el día en Soutomaior se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un cielo cubierto y lluvias hacia la tarde y noche, con temperaturas frescas y un aumento en la probabilidad de tormentas. Se recomienda a los residentes estar preparados para las condiciones cambiantes y llevar paraguas si planean salir por la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Redondela se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 7 grados al amanecer y alcanzarán un máximo de 14 grados a lo largo del día. La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% y disminuyendo gradualmente hasta un 75% en las horas centrales de la jornada, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, se espera en Vilaboa un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, con mínimas variaciones, y se prevé que el cielo permanezca poco nuboso hasta el mediodía.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.