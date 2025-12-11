El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Silleda se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 7 grados , lo que sugiere un inicio fresco, ideal para disfrutar de un paseo matutino. La humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 90%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá despejado, aunque se espera que a partir de la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, la situación cambie. Durante este periodo, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 65% entre las 13:00 y las 19:00, y un 100% entre las 19:00 y la medianoche. Esto indica que es muy probable que se produzcan lluvias, por lo que se recomienda a los habitantes de Silleda que lleven paraguas o impermeables si planean salir.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 13:00 horas, con un valor de 13 grados , antes de descender nuevamente hacia la tarde. La sensación de frío se verá acentuada por el viento, que soplará del sureste con velocidades que oscilarán entre los 12 y 34 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que es aconsejable abrigarse adecuadamente.

En cuanto a la nubosidad, se espera que el cielo se cubra gradualmente, pasando de un estado mayormente despejado a cubierto, con nubes altas y, posteriormente, nubes más densas que traerán consigo la lluvia. Las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables hacia la tarde y la noche, con la posibilidad de tormentas, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que se producirá a las 17:59.

La jornada concluirá con un ambiente húmedo y fresco, con temperaturas que rondarán los 10 grados . La lluvia, aunque escasa en las primeras horas, se intensificará hacia la noche, acumulando hasta 1 mm en total. Por lo tanto, es recomendable que los residentes de Silleda se preparen para un final de día lluvioso y fresco, manteniendo a la mano ropa adecuada para las condiciones climáticas cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.