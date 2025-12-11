El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo comience a cubrirse con nubes altas, especialmente a partir de las 5 de la mañana. A esta hora, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados, y la humedad comenzará a descender ligeramente. Sin embargo, la tranquilidad del tiempo se verá alterada por la llegada de nubes más densas a partir de la tarde, lo que marcará el inicio de un cambio significativo en las condiciones meteorológicas.

La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente a medida que se acerque la tarde, alcanzando un 100% entre la 1 y las 7 de la tarde. Se anticipa que las lluvias comenzarán a ser más frecuentes, con acumulaciones que podrían llegar a ser de hasta 2 mm en las horas pico de la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 a 13 grados , lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca debido a la combinación de viento y humedad.

El viento, que soplará predominantemente del sur y sureste, alcanzará velocidades de hasta 30 km/h en las horas de mayor intensidad, lo que podría generar rachas más fuertes, especialmente en zonas costeras. Esto, sumado a la lluvia, podría hacer que las condiciones sean un tanto incómodas para quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las lluvias continuarán, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 7 y las 9 de la noche. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 12 grados, y la humedad relativa podría aumentar nuevamente, alcanzando hasta un 89%. Las condiciones de cielo cubierto persistirán, con lluvias intermitentes que podrían prolongarse hasta la madrugada del día siguiente.

En resumen, el día en Sanxenxo se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un tiempo más inestable y lluvioso en la tarde y noche, con temperaturas frescas y un viento notable que podría afectar la sensación térmica. Se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados para las lluvias y el viento, especialmente si tienen planes al aire libre.

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Marín se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% a las 4 de la mañana, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Meaño se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 8 grados , lo que sugiere un inicio fresco, ideal para disfrutar de un paseo matutino. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 92%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

