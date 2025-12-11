El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, la niebla será la protagonista, con visibilidad reducida que persistirá hasta las primeras horas de la mañana. Durante este periodo, las temperaturas se mantendrán en torno a los 6 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 97%, lo que acentuará la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo poco nuboso, lo que permitirá que las temperaturas suban ligeramente, alcanzando los 7 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la bruma se hará presente en algunos momentos, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría dificultar la visibilidad en ciertos tramos. La humedad relativa comenzará a descender, situándose en torno al 75% hacia el mediodía.

A partir de la tarde, el cielo se irá cubriendo gradualmente, con nubes altas que marcarán el inicio de un cambio en las condiciones meteorológicas. Las temperaturas alcanzarán su máximo de 12 grados en las horas de la tarde, pero la sensación térmica podría ser más baja debido al aumento de la nubosidad y la presencia del viento. Este viento, que soplará principalmente del sur, alcanzará rachas de hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que se acerque la noche, las condiciones se tornarán más inestables. Se prevé un aumento en la probabilidad de precipitaciones, especialmente entre las 19:00 y las 01:00 horas, con un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían rondar los 0.7 a 0.9 mm, pero la posibilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 60% en el mismo periodo. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final de la jornada.

La combinación de la humedad, el viento y las precipitaciones podría hacer que la noche sea especialmente fría y húmeda, por lo que se recomienda a los habitantes de Salvaterra de Miño que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta. La visibilidad podría verse afectada, así que es aconsejable conducir con precaución.

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, As Neves se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 8 grados , lo que sugiere un inicio fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en la madrugada, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, con intervalos de nubes altas y poco nuboso en las primeras horas. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 6 y 7 grados en la mañana, alcanzando un máximo de 14 grados en la tarde.

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con períodos de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría complicar el tránsito en las carreteras. A medida que avance la mañana, las condiciones comenzarán a mejorar, y se prevé que el cielo se mantenga poco nuboso hasta el mediodía.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.