El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con períodos de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría complicar el tránsito en las carreteras. A medida que avance la mañana, las condiciones comenzarán a mejorar, y se prevé que el cielo se mantenga poco nuboso hasta el mediodía.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 5 y 13 grados . En las primeras horas, la temperatura se mantendrá en torno a los 6 grados, mientras que a medida que el día avance, se alcanzarán máximas de hasta 13 grados en la tarde. Es importante que los ciudadanos se vistan adecuadamente para el frío matutino, aunque las temperaturas serán más agradables durante las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 85% por la tarde. Esto podría generar un ambiente más cómodo, aunque la sensación de frescor persistirá.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día sea mayormente seco, con una probabilidad de lluvia escasa. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, existe una posibilidad de lluvias ligeras, especialmente entre las 9:00 p.m. y la medianoche, con acumulaciones que podrían llegar hasta 1 mm. La probabilidad de tormentas es baja, pero se incrementa ligeramente en la noche, alcanzando un 55% en el periodo de 7:00 p.m. a 9:00 p.m.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un inicio frío y nublado, con una mejora en las condiciones hacia el mediodía, aunque se recomienda estar atentos a la posibilidad de lluvias ligeras por la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, el cielo permanecerá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, la niebla será la protagonista, con visibilidad reducida que persistirá hasta las primeras horas de la mañana. Durante este periodo, las temperaturas se mantendrán en torno a los 6 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 97%, lo que acentuará la sensación de frío.

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Tui se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondarán los 6 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 100% y descendiendo gradualmente hasta un 79% en la tarde, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.