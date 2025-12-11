El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, alcanzando un estado muy nuboso hacia la tarde y la noche. Las nubes altas dominarán el cielo durante la mañana, mientras que por la tarde se prevé un cielo cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 14 grados . En las primeras horas del día, se registrarán mínimas de 8 grados, que irán aumentando gradualmente hasta alcanzar los 14 grados en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, estabilizándose en torno a los 12 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 84% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará predominantemente del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 34 km/h en las horas de la tarde. Las velocidades del viento variarán, comenzando con brisas suaves de 4 a 6 km/h por la mañana y aumentando a medida que el día avanza. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que comiencen a ser más significativas a partir de la tarde, con una probabilidad de lluvia del 100% entre las 19:00 y 01:00. Las lluvias serán moderadas, acumulando hasta 2 mm en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de tormentas también aumenta, alcanzando un 70% en la misma franja horaria.

Es recomendable que los residentes de Ribadumia se preparen para un día de clima variable, llevando consigo paraguas y abrigos, especialmente si planean estar al aire libre durante la tarde y la noche. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y viento puede hacer que el tiempo se sienta más frío, por lo que es importante abrigarse adecuadamente.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:54. Sin embargo, a medida que avance la mañana, comenzarán a aparecer algunas nubes altas, especialmente a partir de las 5 de la mañana, lo que dará paso a un cielo poco nuboso.

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Meis se prepara para experimentar un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 4 de la madrugada, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:54. Sin embargo, a medida que avance la mañana, comenzaremos a notar un aumento en la nubosidad.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.