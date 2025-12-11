El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Redondela se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 7 grados al amanecer y alcanzarán un máximo de 14 grados a lo largo del día. La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% y disminuyendo gradualmente hasta un 75% en las horas centrales de la jornada, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se torne poco nuboso, con algunas nubes altas que comenzarán a aparecer hacia la tarde. Sin embargo, no se prevén precipitaciones significativas en las primeras horas, ya que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula hasta el mediodía. A partir de la tarde, la situación cambiará, con un aumento en la probabilidad de lluvia, especialmente entre las 19:00 y 01:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de precipitaciones.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 21 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 43 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá de nubes, y la probabilidad de lluvia aumentará, con acumulaciones que podrían llegar a ser escasas, pero que podrían intensificarse hacia la madrugada del día siguiente. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 12 grados, manteniendo la sensación de frescor.

Es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que la posibilidad de tormentas también se incrementa en la noche, con un 65% de probabilidad de tormenta entre las 19:00 y 01:00 horas. Por lo tanto, se aconseja a los residentes de Redondela que tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en la tarde y noche, cuando las condiciones climáticas pueden volverse más adversas.

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 93%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, se espera en Vilaboa un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, con mínimas variaciones, y se prevé que el cielo permanezca poco nuboso hasta el mediodía.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.