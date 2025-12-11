El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, se espera en Pontevedra un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 10 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 12:00, donde se prevé que llegue a los 12 grados. La humedad relativa será alta, comenzando en un 96% al amanecer y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 80% por la tarde.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse, y se prevé que las nubes aumenten en densidad, especialmente entre las 14:00 y las 18:00. Durante este periodo, la probabilidad de precipitación se incrementará notablemente, alcanzando un 85% entre las 13:00 y las 19:00. Aunque las lluvias serán escasas, se anticipa que se registren entre 0.1 y 1 mm de precipitación, siendo más intensas hacia el final de la tarde y la noche.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 36 km/h en las horas más activas del día, especialmente entre las 20:00 y las 21:00. Esto podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente si planean salir por la tarde o la noche.

La probabilidad de tormentas es baja durante la mayor parte del día, pero se incrementa a un 65% en la franja horaria de 19:00 a 21:00, lo que podría traer consigo algunas tormentas aisladas. Es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, Pontevedra experimentará un inicio de día tranquilo y despejado, pero se recomienda estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avanza la tarde, con un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras. La combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría, así que es aconsejable llevar ropa adecuada si se planea salir.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde la madrugada hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas que rondarán entre los 6 y 8 grados . Sin embargo, a medida que avance la mañana, la nubosidad comenzará a aumentar, pasando a un estado poco nuboso y luego a nubes altas.

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Marín se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% a las 4 de la mañana, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes vayan aumentando, especialmente en la tarde y la noche. Durante las primeras horas, la temperatura oscilará entre los 6 y 8 grados , proporcionando un inicio fresco y agradable para los que se aventuren al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

