El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, pero a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 5 y 6 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas.

A partir del mediodía, la temperatura comenzará a subir ligeramente, alcanzando hasta 12 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la presencia del viento, que soplará del sur con velocidades que variarán entre 6 y 16 km/h. Este viento, aunque moderado, podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que a partir de la tarde, especialmente entre las 19:00 y 21:00 horas, la probabilidad de lluvia aumente considerablemente, alcanzando un 100%. Las lluvias serán ligeras al principio, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm, pero se intensificarán hacia la noche, con posibles acumulaciones de hasta 4 mm. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y llevar paraguas si planean salir.

La probabilidad de tormentas también es notable, especialmente en la franja horaria de 19:00 a 21:00 horas, donde se estima un 60% de posibilidad de tormentas eléctricas. Esto podría generar un ambiente inestable, por lo que se recomienda precaución a quienes se encuentren al aire libre durante este periodo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose entre 11 y 12 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. El cielo permanecerá cubierto, y las lluvias continuarán, lo que podría afectar la visibilidad y las condiciones de las carreteras.

En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas, alta humedad y un aumento significativo de las precipitaciones hacia la tarde y noche. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante la posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.