El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, con intervalos de nubes altas y poco nuboso en las primeras horas. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 6 y 7 grados en la mañana, alcanzando un máximo de 14 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 70% en la mayoría de las horas. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

A partir de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará, especialmente entre las 19:00 y 01:00, con un 50% de probabilidad de lluvia. Se prevé que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 1 mm en las horas más críticas. La lluvia será escasa, pero suficiente para mantener la humedad en el ambiente y contribuir a un paisaje otoñal característico de esta época del año.

El viento soplará predominantemente del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. En las horas de mayor actividad, se podrían registrar ráfagas de hasta 22 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Este viento suave será un alivio en comparación con las temperaturas más frías de la mañana.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá de nuevo, con un aumento en la nubosidad que podría dar lugar a un ambiente más gris y húmedo. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 12 grados, manteniendo la sensación de frescor. La visibilidad podría verse afectada por la bruma en las primeras horas de la mañana y la noche, así que se recomienda precaución a los conductores.

En resumen, Ponteareas experimentará un día variado, comenzando con cielos despejados y terminando con un ambiente más nublado y la posibilidad de lluvias ligeras. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre durante las horas de sol, pero se aconseja estar preparado para la lluvia en la tarde y noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con períodos de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría complicar el tránsito en las carreteras. A medida que avance la mañana, las condiciones comenzarán a mejorar, y se prevé que el cielo se mantenga poco nuboso hasta el mediodía.

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, la niebla será la protagonista, con visibilidad reducida que persistirá hasta las primeras horas de la mañana. Durante este periodo, las temperaturas se mantendrán en torno a los 6 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 97%, lo que acentuará la sensación de frío.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.