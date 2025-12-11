El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Ponte Caldelas se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:52. Sin embargo, a medida que avance la mañana, la situación comenzará a cambiar.

A partir de las 6 de la mañana, el cielo se tornará poco nuboso, y esta tendencia continuará hasta las 7 de la tarde. Durante este periodo, las temperaturas oscilarán entre los 7 y 12 grados , alcanzando su punto máximo a las 2 de la tarde, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 12 grados. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 81% y descendiendo gradualmente hasta un 72% en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se irá cubriendo progresivamente, y a partir de las 2 de la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo cubierto que se mantendrá hasta el final del día. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, situándose en torno a los 10 grados hacia las 9 de la noche.

En cuanto a la precipitación, se prevé que las primeras gotas de lluvia comiencen a caer a partir de las 2 de la tarde, con una probabilidad de precipitación del 65% entre las 1 y las 7 de la tarde. A partir de las 7 de la tarde, esta probabilidad aumentará al 100%, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias significativas. Se estima que la precipitación acumulada podría alcanzar hasta 1 mm en las horas de la tarde y noche.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Durante la mañana, se registrarán vientos del este con velocidades de hasta 9 km/h, que se intensificarán a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h desde el sur por la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente con la llegada de la lluvia.

Por lo tanto, se recomienda a los habitantes de Ponte Caldelas que se preparen para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avance el día, llevando consigo paraguas y abrigos, especialmente para la tarde y la noche, cuando las lluvias sean más probables y las temperaturas desciendan.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 93%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.