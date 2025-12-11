El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes vayan aumentando, especialmente en la tarde y la noche. Durante las primeras horas, la temperatura oscilará entre los 6 y 8 grados , proporcionando un inicio fresco y agradable para los que se aventuren al aire libre.

A partir del mediodía, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 13 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del sur con velocidades que alcanzarán hasta los 36 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque fresco, no debería ser un impedimento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias.

En cuanto a la precipitación, se prevé que la probabilidad de lluvia aumente considerablemente en la tarde, con un 100% de probabilidad entre las 19:00 y 01:00 horas. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm, lo que sugiere que, aunque el tiempo será húmedo, no se esperan tormentas severas. Sin embargo, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir durante la tarde o la noche.

La humedad relativa se mantendrá alta a lo largo del día, comenzando en un 96% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 80% en las horas centrales, para luego aumentar nuevamente hacia la noche. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente con el viento que se espera.

En resumen, el día en Poio se caracterizará por un tiempo cambiante, comenzando con cielos despejados y culminando en un ambiente más nublado y húmedo. Las temperaturas serán frescas, y aunque la lluvia será ligera, es aconsejable estar preparado para un tiempo variable. Los residentes y visitantes deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y planificar sus actividades en consecuencia, disfrutando de la belleza del paisaje gallego en esta época del año.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Marín se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% a las 4 de la mañana, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Meis se prepara para experimentar un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, se espera en Pontevedra un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 10 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 12:00, donde se prevé que llegue a los 12 grados. La humedad relativa será alta, comenzando en un 96% al amanecer y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 80% por la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.