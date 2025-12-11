El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se prevé un ligero aumento en la nubosidad. A partir de las 6 de la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque sin afectar significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 7 grados hasta las 9 de la mañana. La velocidad del viento será moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 10 km/h desde el noreste, lo que podría aportar un ligero frescor al ambiente.

Durante la tarde, la situación meteorológica cambiará gradualmente. A partir de las 12 del mediodía, se espera un aumento en la cobertura nubosa, con un cielo mayormente cubierto. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 12 grados , proporcionando un ambiente relativamente templado para esta época del año. Sin embargo, la probabilidad de precipitación comenzará a aumentar, especialmente a partir de las 3 de la tarde, con un 55% de probabilidad de lluvia entre las 1 y las 7 de la tarde.

A medida que se acerque la noche, la situación se tornará más inestable. Desde las 7 de la tarde, la probabilidad de tormentas se incrementará, alcanzando un 50% entre las 7 y las 9 de la noche. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados . La lluvia será escasa, con acumulaciones que no superarán los 1.1 mm, pero se recomienda estar preparado para posibles chubascos.

El viento, que soplará desde el sureste, alcanzará velocidades de hasta 23 km/h en las horas de la tarde y noche, lo que podría generar una sensación térmica más fría. La jornada finalizará con un cielo cubierto y temperaturas que rondarán los 11 grados hasta la medianoche. En resumen, se prevé un día con un inicio despejado que dará paso a un tiempo más inestable hacia la tarde y noche, con posibilidad de lluvias y tormentas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Redondela se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 7 grados al amanecer y alcanzarán un máximo de 14 grados a lo largo del día. La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% y disminuyendo gradualmente hasta un 75% en las horas centrales de la jornada, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 93%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.