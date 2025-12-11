El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Oia se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:53. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, la situación comenzará a cambiar.

A partir de las 5 de la mañana, el cielo se tornará poco nuboso, y hacia las 6 y 7 de la mañana, se prevé la llegada de nubes altas. Esto marcará el inicio de un periodo en el que la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado cubierto a partir de las 9 de la mañana. Durante la tarde, la cobertura de nubes se mantendrá, con un cielo cubierto que podría traer consigo algunas lluvias escasas.

En cuanto a la temperatura, se espera que se mantenga bastante estable a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 1 de la tarde, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 13 grados. La sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del sur con velocidades que alcanzarán hasta los 14 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca.

La humedad relativa será un factor importante a lo largo del día, comenzando en un 75% en las primeras horas y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 88% hacia el final de la jornada. Esto, combinado con la nubosidad y las posibles lluvias, podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas.

En cuanto a la precipitación, se prevé que a partir de las 4 de la tarde, la probabilidad de lluvia aumente significativamente, alcanzando un 100% entre las 1 y las 7 de la tarde. Las lluvias serán ligeras al principio, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm hacia la tarde. Sin embargo, se espera que la intensidad de la lluvia aumente hacia la noche, con una probabilidad de tormenta del 55% entre las 7 y las 9 de la noche.

Los habitantes de Oia deben estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día, con un cielo que pasará de despejado a cubierto y la posibilidad de lluvias que podrían afectar las actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:53. Sin embargo, a medida que avance la mañana, comenzarán a aparecer algunas nubes altas, especialmente entre las 5 y las 10 de la mañana, aunque no se anticipan precipitaciones significativas en este periodo.

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 86%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Tomiño se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 93%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.