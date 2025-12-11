El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 86%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a presentar algunas nubes altas, especialmente entre las 5 y las 8 de la mañana, aunque las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 10 a 11 grados. La brisa será ligera, con vientos provenientes del noreste que alcanzarán velocidades de hasta 8 km/h, lo que contribuirá a un ambiente agradable.

Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. Desde las 1 de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 85% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto se traducirá en un incremento de la nubosidad y la llegada de lluvias escasas, que podrían acumular hasta 1 mm en total. Las temperaturas en este periodo se mantendrán alrededor de los 14 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría debido a la humedad y el viento.

El viento también se intensificará a lo largo de la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 55 km/h desde el sur, lo que podría generar condiciones de mal tiempo y una sensación de inestabilidad. La combinación de viento fuerte y lluvia ligera podría hacer que las actividades al aire libre sean menos agradables, por lo que se recomienda precaución si se planea salir.

Hacia la noche, la probabilidad de tormenta aumentará, alcanzando un 60% entre las 7 y las 9 de la noche. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados, mientras que la humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, O Rosal experimentará un inicio de jornada despejado y fresco, pero se recomienda estar preparado para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avance el día, con la llegada de lluvias y un aumento en la intensidad del viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.