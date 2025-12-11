El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, el cielo permanecerá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 7 grados a las 10 de la mañana. Sin embargo, a partir del mediodía, comenzarán a aparecer nubes altas, lo que indicará un cambio en las condiciones meteorológicas. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente en la tarde, con un 70% de posibilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la tarde, y un 100% de probabilidad de tormentas entre las 7 y las 9 de la noche.

La precipitación será escasa durante la mayor parte del día, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm hasta las 3 de la tarde. Sin embargo, a partir de las 9 de la noche, se prevé un aumento en la intensidad de la lluvia, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm. Esto se debe a un sistema frontal que se acercará a la región, trayendo consigo condiciones más inestables.

El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 17 km/h a lo largo del día. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. La dirección del viento y su intensidad también contribuirán a la inestabilidad atmosférica, especialmente en la tarde y la noche.

A medida que caiga la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados a las 9 de la noche. La humedad relativa también aumentará, alcanzando el 91% hacia el final del día. Los ciudadanos de O Porriño deben estar preparados para un cambio brusco en el tiempo, especialmente en la tarde y la noche, cuando las condiciones se tornarán más inestables y la posibilidad de tormentas será alta. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.