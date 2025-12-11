El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, las nubes comenzarán a aumentar, especialmente en la tarde y la noche. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 10 grados , proporcionando un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente.

A partir del mediodía, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 14 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 20 y 30 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la temperatura se sienta un poco más fría, por lo que es aconsejable tener en cuenta la vestimenta adecuada.

En cuanto a la precipitación, se prevé que a partir de la tarde se presenten lluvias escasas, con una probabilidad de precipitación que aumentará considerablemente. Se estima que entre las 13:00 y las 19:00 horas, la probabilidad de lluvia será del 100%, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias durante este periodo. Las cantidades de precipitación esperadas son mínimas, con valores que podrían alcanzar hasta 1 mm en las horas más críticas. Sin embargo, hacia la noche, la situación se tornará más complicada, con lluvias que podrían intensificarse, alcanzando hasta 2 mm en las últimas horas del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 79% y el 89%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Esto, combinado con el viento, podría generar un ambiente algo incómodo para aquellos que no estén acostumbrados a estas condiciones.

Por último, la probabilidad de tormentas es baja durante la mayor parte del día, pero se incrementará hacia la noche, alcanzando un 65% entre las 19:00 y las 01:00 horas. Por lo tanto, se recomienda a los residentes y visitantes de O Grove que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas y que tomen precauciones si planean salir, especialmente en la tarde y la noche, cuando las condiciones climáticas podrían volverse más adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.