El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes vayan aumentando, especialmente en la tarde y la noche. Durante las primeras horas, la temperatura oscilará entre los 7 y 10 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 99% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío notable.

A partir del mediodía, la temperatura comenzará a subir ligeramente, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y al viento que soplará desde el este, con rachas que podrían llegar a los 26 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

En cuanto a la precipitación, se prevé que a partir de la tarde se inicie un leve aumento en la probabilidad de lluvia. Las primeras gotas podrían comenzar a caer alrededor de las 13:00 horas, con una probabilidad de precipitación del 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se estima que la cantidad de lluvia será escasa, con acumulaciones que no superarán los 1 mm en total durante el día. Sin embargo, es importante estar preparados, ya que la probabilidad de tormentas eléctricas aumenta considerablemente en la franja horaria de 19:00 a 01:00, alcanzando un 65%.

La tarde se presentará con un cielo cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, manteniéndose alrededor de los 12 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 82%, lo que podría generar una sensación de incomodidad para aquellos que sean sensibles a la humedad.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un tiempo cambiante, con cielos despejados por la mañana que darán paso a un ambiente más nublado y potencialmente lluvioso por la tarde y la noche. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones de lluvia ligera y que se abriguen adecuadamente ante las bajas temperaturas y el viento.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:53. Sin embargo, a medida que avance la mañana, comenzarán a aparecer algunas nubes altas, especialmente entre las 5 y las 10 de la mañana, aunque no se anticipan precipitaciones significativas en este periodo.

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes vayan aumentando, especialmente en la tarde y la noche. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 8 grados , proporcionando un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente.

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 8 grados , lo que sugiere un inicio fresco, especialmente en las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 96% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.