El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Mos se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:52. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 5 y 7 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, especialmente a partir de las 6 de la mañana. Sin embargo, las condiciones seguirán siendo favorables, con temperaturas que alcanzarán los 9 grados a las 11 de la mañana. La humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos, alrededor del 87%.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más variable. A partir de la 1 de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con un cielo que se tornará cubierto hacia las 3 de la tarde. Las temperaturas alcanzarán su máximo de 13 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable. La probabilidad de precipitación aumentará notablemente, alcanzando un 80% entre la 1 y las 7 de la tarde, con la posibilidad de lluvias ligeras a partir de las 3 de la tarde.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h por la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente al caer la tarde.

A partir de las 7 de la tarde, la probabilidad de lluvia se incrementará, alcanzando un 100% entre las 7 y la 9 de la noche, con acumulaciones de hasta 1 mm. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 8 de la noche. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de mayor frescura.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un cielo más cubierto y la posibilidad de lluvias por la tarde y noche. Se recomienda a los habitantes estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas y llevar paraguas si planean salir más tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.