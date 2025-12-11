El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, se espera en Moraña un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura alcanzará los 9 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para las actividades al aire libre.

A partir de la tarde, la situación meteorológica comenzará a cambiar. Se anticipa un aumento en la nubosidad, con la llegada de nubes altas que cubrirán el cielo. Esto se traducirá en un ambiente más gris y menos soleado, aunque las temperaturas seguirán siendo moderadas, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 80%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que a partir de las 17:00 horas haya un incremento en la probabilidad de lluvia, con un 90% de posibilidad de que se registren lluvias ligeras. Las primeras gotas podrían comenzar a caer en la tarde, y se espera que la intensidad de la lluvia aumente hacia la noche, con acumulaciones que podrían llegar a ser de hasta 2 mm. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir más tarde.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del este, con velocidades de hasta 6 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, el viento cambiará a dirección sur y aumentará su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente con la llegada de la lluvia.

La probabilidad de tormentas es baja durante la mayor parte del día, pero hacia la noche, existe un 65% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas, lo que podría complicar aún más las condiciones climáticas. Por lo tanto, es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se planea estar al aire libre.

En resumen, Moraña experimentará un día con un inicio despejado que dará paso a un tiempo más inestable por la tarde y noche, con lluvias y vientos moderados. La combinación de estos factores sugiere que es un buen día para actividades matutinas, pero se debe estar preparado para el cambio de tiempo en las horas posteriores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.