El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mondariz según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.
A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, especialmente a partir de las 6 de la mañana, aunque la visibilidad seguirá siendo buena. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 7 grados hasta las 10 de la mañana. La brisa será ligera, con vientos del noreste que alcanzarán velocidades de hasta 5 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco pero agradable.
Durante la tarde, a partir de las 12 del mediodía, se prevé un aumento en la nubosidad, con un cielo cubierto que se mantendrá hasta el final del día. Las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 13 grados entre las 1 y las 3 de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser menor debido a la humedad y la presencia de nubes. La humedad relativa disminuirá gradualmente, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 80%.
A partir de las 3 de la tarde, existe una probabilidad del 55% de precipitaciones, que podría manifestarse en forma de lluvia ligera hacia el final de la tarde. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 1 mm, pero es recomendable llevar un paraguas si se planea salir. La probabilidad de tormentas es del 50% en este periodo, lo que sugiere que podrían presentarse algunas descargas eléctricas aisladas.
Por la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán nuevamente, situándose entre los 11 y 12 grados . Los vientos del sur aumentarán en intensidad, alcanzando velocidades de hasta 11 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría contribuir a un ambiente húmedo y fresco.
En resumen, Mondariz experimentará un día de contrastes, comenzando con cielos despejados y culminando en un ambiente más nublado y potencialmente lluvioso. Es un día ideal para actividades al aire libre en la mañana, pero se recomienda estar preparado para la lluvia en la tarde y noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.
