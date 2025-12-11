El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 7 y 8 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas.

A partir del mediodía, la temperatura comenzará a ascender ligeramente, alcanzando hasta 14 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el sureste a velocidades que oscilarán entre los 14 y 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 30 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la temperatura se sienta más fresca de lo que realmente es.

La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente en la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se prevé un 85% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas de la tarde y hasta 1 mm en la noche. Esto sugiere que, aunque no se espera una lluvia intensa, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose alrededor de los 12 grados hacia el final del día. La humedad relativa también se mantendrá alta, alcanzando hasta el 90% en las horas nocturnas. La probabilidad de tormentas será baja durante la mayor parte del día, pero se incrementará a un 65% en la noche, lo que podría traer consigo algunas descargas eléctricas.

En resumen, el día en Moaña se caracterizará por un tiempo cambiante, con cielos cubiertos y temperaturas frescas. La posibilidad de lluvia y tormentas en la tarde y noche sugiere que es un buen día para actividades en interiores. Los residentes y visitantes deben estar preparados para un tiempo variable y mantenerse informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.